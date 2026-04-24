A Bruxelles si sta discutendo il limite anatomico che definisce i deepfake sessuali, con l’obiettivo di vietarli entro il 28 aprile. La questione riguarda la regolamentazione di contenuti artificiali che riproducono parti del corpo o atti sessuali, e il negoziato coinvolge rappresentanti di diversi Paesi europei. La decisione mira a stabilire criteri chiari per distinguere tra utilizzi consentiti e pratiche vietate, in un quadro di tutela della privacy e dei diritti delle persone.

? Cosa sapere L'UE negozia a Bruxelles il limite anatomico per vietare i deepfake sessuali entro il 28 aprile.. La definizione di parti intime nell'AI Act mira a bloccare la generazione di contenuti non consensuali.. A Bruxelles, i diplomatici e i burocrati dell’Unione Europea stanno affrontando una negoziazione insolita sulla definizione di parti intime per limitare le tecnologie di nudificazione basate sull’intelligenza artificiale, in vista del prossimo incontro decisivo fissato per il 28 aprile. Il dibattito si inserisce nel processo di riforma dell’AI Act, noto come AI omnibus, e mira a vietare i sistemi capaci di generare contenuti sessualizzati tramite deepfake che ritraggono persone identificabili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AI Act: l’UE decide il limite tra privacy e deepfake sessuali

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