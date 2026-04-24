Agrumi | la Calabria guida il settore con il nuovo presidente nazionale

Un rappresentante della regione Calabria è stato nominato presidente della sezione agrumicola a livello nazionale. Si tratta di un consigliere di Confagricoltura Cosenza, noto per il suo ruolo nel settore degli agrumi. La nomina è stata ufficializzata di recente e coinvolge il settore agricolo calabrese, con un focus specifico sulla produzione di agrumi. La sua nomina rappresenta un nuovo passo per il settore a livello nazionale.

? Cosa sapere Luigi Nola, consigliere di Confagricoltura Cosenza, è presidente della sezione agrumicola nazionale.. La nomina sposta il baricentro decisionale del comparto agricolo verso la Sibaritide.. Luigi Nola ottiene la presidenza della sezione agrumicola nazionale di Confagricoltura, un passaggio di consegne che pone la provincia di Cosenza e l’intera area della Sibaritide al centro del dibattito agricolo italiano. Il nuovo incarico affidato al consigliere di Confagricoltura Cosenza e già guida della sezione agrumicola calabiana non è solo una nomina istituzionale, ma un segnale che arriva direttamente dalle terre dove il profumo dei frutti si mescola alla fatica quotidiana dei produttori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agrumi: la Calabria guida il settore con il nuovo presidente nazionale Notizie correlate Calabria piegata dal maltempo, il presidente della Regione chiede lo stato di emergenza nazionaleIl governatore Roberto Occhiuto: "Adesso la regione è chiamata alla fase della ripartenza. Tribunale di Reggio Calabria, le sfide e l'impegno del nuovo presidente Campagna: "Servire la città con responsabilità e rigore"Si apre una nuova stagione per il tribunale di Reggio Calabria con la nomina del magistrato reggino Giuseppe Campagna alla sua presidenza, incarico...