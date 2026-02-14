Calabria piegata dal maltempo il presidente della Regione chiede lo stato di emergenza nazionale

Il maltempo ha causato gravi danni in Calabria, spingendo il presidente della Regione a chiedere ufficialmente lo stato di emergenza nazionale. Le piogge intense e le raffiche di vento hanno provocato allagamenti, frane e interruzioni di energia in diverse zone. La richiesta arriva dopo aver visitato alcune aree maggiormente colpite, dove molte strade sono state chiuse e i residenti sono rimasti isolati.

Il governatore Roberto Occhiuto: "Adesso la regione è chiamata alla fase della ripartenza. Siamo pronti a rimboccarci le maniche, a sostenere le comunità colpite, a ricostruire ciò che è stato danneggiato" La Regione Calabria ha chiesto lo stato di emergenza nazionale per i danni del maltempo che negli ultimi giorni ha duramente colpito il territorio. "Anche questa volta contiamo danni ingentissimi. Fortunatamente, però, non registriamo vittime né dispersi", precisa Occhiuto, ringraziando "i calabresi, che hanno seguito con grande senso di responsabilità le indicazioni fornite dalle autorità competenti, la Protezione civile regionale, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, i sindaci e tutti gli amministratori locali: una catena istituzionale che ha funzionato ancora una volta in modo efficace e coordinato".🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Dopo le intense perturbazioni causate dal ciclone Harry, la Calabria ha subito ingenti danni a causa di forti venti, piogge e mareggiate.

Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna a causa delle recenti condizioni di maltempo.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Maltempo nel Cosentino, fermi gli impianti Sorical con riduzioni e sospensioni: la mappa; Lungomare devastato dal maltempo Caridi (Lega): Serve piano strutturale di difesa costiera · ilreggino.it; Maltempo, danni diffusi alle aziende agricole da Reggio a Cosenza; Maltempo, Reggio Calabria piegata dal vento e dalle mareggiate.

Maltempo, allagamenti e frane in Calabria: disagi anche in Sicilia e Sardegna | Occhiuto: Chiesto stato di emergenza nazionaleIl ministro Piantedosi ringrazia il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per l'impegno straordinario nelle aree colpite in queste ore difficili Una nuova ondata di maltempo ha colpito il Sud. La sit ... tgcom24.mediaset.it

Allerta Meteo, non è finita: altri 5 giorni di maltempo no-stop su Calabria e Sicilia. E adesso tornano anche freddo e neve!No, non è finita. La violenta ondata di maltempo provocata dal Mega Ciclone Nils ha lasciato una scia di danni e distruzione molto seria in Calabria e Sicilia, epicentro della tempesta nel cuore del M ... strettoweb.com

Il volume adottato da un istituto di Reggio Calabria parla di magistrati sotto attacco dalla politica. Rampelli: "La riforma viene piegata alle logiche del No scrivendo falsità" facebook