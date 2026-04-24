Agrigento | il paradosso delle auto tra iper-motorizzazione e crisi

A Agrigento, più di otto automobili ogni mille abitanti si spostano tra città e provincia, creando un paradosso tra l’alta motorizzazione e la crisi economica locale. La vendita di veicoli usati è molto diffusa, spinta dai bassi redditi che limitano le possibilità di acquisto di auto nuove. Questa situazione riflette una realtà complessa, in cui l’auto rappresenta un elemento quotidiano molto presente nonostante le difficoltà economiche della zona.

? Cosa sapere Oltre 800 auto ogni 1.000 residenti circolano tra Agrigento e la sua provincia.. I bassi redditi locali spingono le famiglie verso il mercato dei veicoli usati.. Oltre 800 autovetture ogni 1.000 residenti circolano tra il capoluogo e la provincia di Agrigento, segnando un primato statistico che nasconde una realtà di profonda fragilità economica per il territorio. Mentre i dati Istat delineano un quadro di iper-motorizzazione senza precedenti, con una presenza di motocicli che supera i 14 mezzi ogni 100 abitanti, le tasche delle famiglie locali raccontano una storia opposta. In una zona dove i redditi si collocano costantemente...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agrigento: il paradosso delle auto, tra iper-motorizzazione e crisi Notizie correlate Leggi anche: Scontro tra un’auto e una moto fuori dall’Iper, grave 72enne Leggi anche: Seriate, scontro tra moto e auto fuori dall’Iper: in prognosi riservata centauro 72enne Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Tasche vuote e strade piene: l’anomalia di Agrigento regina dei motori che ignora l'elettrico e si rifugia nell'usato; La lavanderia ospedaliera di Trapani costa 1,26 milioni: il paradosso delle Asp piccole; Elezioni amministrative, De Luca spinge Firetto sindaco Agrigento: ‘Mi candido con te; Terza intimidazione a Villaseta: benzina e proiettili davanti al cantiere. Elezioni amministrative, De Luca spinge Firetto sindaco Agrigento: ‘Mi candido con teAgrigento caput mundi. Non per grandezza, ma per paradosso: nella Sicilia dilaniata dai veti incrociati del centrodestra, il capoluogo dei Templi diventa il laboratorio del caos. Anzi, del Kaos, per [ ... blogsicilia.it Agrigento San Leone - Foto di Gianni Grimaldi - facebook.com facebook