Scontro tra un’auto e una moto fuori dall’Iper grave 72enne

Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di sabato 21 febbraio a Seriate, lungo via Dolomiti, coinvolgendo un'auto e una moto. Un motociclista di 72 anni è rimasto gravemente ferito dopo lo scontro con il veicolo. Testimoni riferiscono di aver visto l’impatto vicino all’area dell’Iper. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale in condizioni critiche. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

Seriate. Si trova in gravi condizioni il motociclista di 72 anni che nel primo pomeriggio di sabato 21 febbraio è rimasto coinvolto in un incidente con un’auto in via Dolomiti a Seriate. L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 13,30 nei pressi del centro commerciale Iper. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della polizia locale di Seriate, l’auto stava svoltando all’uscita del parcheggio del supermercato quando si sarebbe scontrata con la due ruote che sopraggiungeva nella direzione opposta. L’impatto è stato violento e, ad avere la peggio, è stato l’uomo in sella alla moto. Sul posto sono arrivate un’automedica e un’ambulanza: i sanitari hanno soccorso il ferito e lo hanno trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Scontro tra un’auto e una moto nel Varesotto, grave un 18enne: indagini in corso

Scontro tra un’auto e una moto in via Palizzi a Milano: grave un ragazzo di 18 anniUn incidente grave si è verificato questa mattina in via Palizzi a Milano.

AUTO TRAVOLGE MOTOCICLISTA #italy #motorcycle #bike #moto #twostroke #2stroke #crash #accident

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.