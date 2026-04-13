MSC il nuovo comando è dei figli | scatta il cambio di comando

Il controllo della compagnia di navigazione è passato ufficialmente alla nuova generazione della famiglia Aponte, con il cambio di comando che ha coinvolto i figli dei precedenti dirigenti. La proprietà del colosso marittimo è stata trasferita, segnando un passaggio di testimone all’interno della stessa famiglia. La modifica si è concretizzata con le formalità legali necessarie per il trasferimento di quote e incarichi di gestione.

La proprietà del colosso marittimo MSC è passata ufficialmente nelle mani della nuova generazione della famiglia Aponte. Il passaggio societario, concretamente avvenuto durante l’ultimo trimestre del 2025, vede il trasferimento delle quote dal fondatore Gianluigi Aponte ai figli Diego e Alexa Aponte, entrambi cittadini italiani residenti in Svizzera. Con questa riorganizzazione strutturale, la sede di Ginevra si prepara a una nuova fase operativa. Diego Aponte assume la presidenza del gruppo, mentre la sorella Alexa ricopre ora il ruolo di chief financial officer. Entrambi i fratelli, cresciuti nel contesto svizzero, portano nel vertice una leadership che punta a consolidare la stabilità e la traiettoria di crescita dell’azienda dopo gli anni di gestione diretta del padre.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - MSC, il nuovo comando è dei figli: scatta il cambio di comando Leggi anche: FoodTalk | Il problema non è (quasi mai) l'uomo al comando, ma le condizioni del comando Crosetto a Modena: il peso del comando tra bombe e figliIl 6 marzo 2026, all'interno delle mura storiche dell'Accademia Militare di Modena, si è svolto il giuramento del 207esimo corso denominato Fermezza.