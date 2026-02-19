Padova Clip la piattaforma che guida i cittadini verso l' autonomia digitale

Padova Clip nasce dal bisogno di rendere i cittadini più autonomi nel digitale. La piattaforma, creata dal Comune di Padova, prende spunto dai Punti di Facilitazione digitale e li rende disponibili tutto l’anno. L’obiettivo è aiutare le persone a usare meglio i servizi online, anche quelle meno esperte. Per questo motivo, vengono organizzati corsi e incontri pratici nelle varie zone della città. La novità consiste nel mettere a disposizione strumenti semplici e accessibili per tutti. La piattaforma sarà operativa già dalla prossima settimana.

Creata dai facilitatori digitali per aiutare i cittadini a dialogare con la Pubblica Amministrazione in modo consapevole e indipendente. Ne ha parlato l’assessora all’innovazione e transizione digitale, Margherita Cera Padova Clip è un’iniziativa del Comune di Padova che trasforma l’esperienza dei Punti di Facilitazione digitale in una risorsa permanente. Attraverso brevi video-tutorial (le "clip"), il progetto guida i cittadini verso un uso consapevole e autonomo dei servizi pubblici online e delle piattaforme digitali. Non si tratta solo di fornire informazioni, ma di costruire competenze. Padova Clip è uno spazio digitale dove il cittadino può apprendere con i propri tempi, rivedere i contenuti quando necessario e acquisire maggiore sicurezza nell’utilizzo dei servizi online.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

