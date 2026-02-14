Rete Unesco dei Festival culturali del Val di Noto | nasce la piattaforma digitale che ospiterà i 15 partners
La Rete Unesco dei Festival del Val di Noto ha lanciato la sua piattaforma digitale, un portale che raccoglie tutte le 15 associazioni coinvolte, per facilitare la condivisione delle attività e promuovere gli eventi culturali. La decisione di creare questo spazio online nasce dalla crescente richiesta di collegare le diverse manifestazioni e offrire un punto di riferimento unico, anche in vista delle prossime stagioni estive. Il sito, accessibile da ieri, presenta un calendario aggiornato e approfondimenti su ogni festival, con l’obiettivo di attirare visitatori e appassionati di cultura.
Nasce una “casa comune virtuale” per tutte le 15 iniziative culturali che fanno parte della Rete Unesco dei Festival del Val di Noto: da ieri è online il sito ufficiale della rete ( https:www.unescovaldinoto.it ) realizzato a costo zero per l’ente grazie alla collaborazione con Flazio, azienda siciliana di riferimento nel settore del web design e delle piattaforme digitali. «Un esempio virtuoso – ha spiegato Simone Dei Pieri, ideatore e coordinatore della Rete – di come partnership intelligenti possano generare valore pubblico senza gravare sulle risorse economiche». «Abbiamo scelto di donare alla Rete dei Festival il sito web ufficiale – ha dichiara Flavio Flazio, fondatore dell’azienda Flazio – mettendo a disposizione le nostre competenze tecnologiche e progettuali. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Nasce una rete integrata tra musei e siti culturali: protocollo con il MArRC
Nasce ArtEcclesiae: la rete dei luoghi sacri che racconta la storia religiosa e artistica di Catania
Argomenti discussi: Bolzano protagonista della rete delle Città Creative UNESCO: cultura, innovazione e sviluppo territoriale; Rete Unesco dei Festival culturali del Val di Noto: nasce la piattaforma digitale che ospiterà i 15 partners; Unesco, Bolzano ospiterà il Festival della Cultura Creativa nel 2027; Città creative Unesco. Sassuolo presenta la sua candidatura.
Rete Unesco dei Festival culturali del Val di Noto: nasce la piattaforma digitale che ospiterà i 15 partnersLa veste grafica sarà curata dell’Accademia delle Belle Arti di Catania A donarla è l’azienda siciliana Flazio, punto di riferimento nel settore del web design e dei siti web Nasce una casa comune vi ... vivienna.it
COMUNE DI BOLZANO * «LA PROTAGONISTA DELLA RETE DELLE CITTÀ CREATIVE UNESCO, CULTURA E INNOVAZIONE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE»Il Sindaco Corrarati ha partecipato a Parma all'incontro nazionale delle Città UNESCO annunciando per il 2027 il Festival della Cultura Creativa ... agenziagiornalisticaopinione.it
Le Città Creative Unesco, fra cui Faenza, costruiscono una rete nazionale facebook