La Rete Unesco dei Festival del Val di Noto ha lanciato la sua piattaforma digitale, un portale che raccoglie tutte le 15 associazioni coinvolte, per facilitare la condivisione delle attività e promuovere gli eventi culturali. La decisione di creare questo spazio online nasce dalla crescente richiesta di collegare le diverse manifestazioni e offrire un punto di riferimento unico, anche in vista delle prossime stagioni estive. Il sito, accessibile da ieri, presenta un calendario aggiornato e approfondimenti su ogni festival, con l’obiettivo di attirare visitatori e appassionati di cultura.

Nasce una “casa comune virtuale” per tutte le 15 iniziative culturali che fanno parte della Rete Unesco dei Festival del Val di Noto: da ieri è online il sito ufficiale della rete ( https:www.unescovaldinoto.it ) realizzato a costo zero per l’ente grazie alla collaborazione con Flazio, azienda siciliana di riferimento nel settore del web design e delle piattaforme digitali. «Un esempio virtuoso – ha spiegato Simone Dei Pieri, ideatore e coordinatore della Rete – di come partnership intelligenti possano generare valore pubblico senza gravare sulle risorse economiche». «Abbiamo scelto di donare alla Rete dei Festival il sito web ufficiale – ha dichiara Flavio Flazio, fondatore dell’azienda Flazio – mettendo a disposizione le nostre competenze tecnologiche e progettuali. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Rete Unesco dei Festival culturali del Val di Noto: nasce la piattaforma digitale che ospiterà i 15 partners

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Bolzano protagonista della rete delle Città Creative UNESCO: cultura, innovazione e sviluppo territoriale; Rete Unesco dei Festival culturali del Val di Noto: nasce la piattaforma digitale che ospiterà i 15 partners; Unesco, Bolzano ospiterà il Festival della Cultura Creativa nel 2027; Città creative Unesco. Sassuolo presenta la sua candidatura.

Rete Unesco dei Festival culturali del Val di Noto: nasce la piattaforma digitale che ospiterà i 15 partnersLa veste grafica sarà curata dell’Accademia delle Belle Arti di Catania A donarla è l’azienda siciliana Flazio, punto di riferimento nel settore del web design e dei siti web Nasce una casa comune vi ... vivienna.it

COMUNE DI BOLZANO * «LA PROTAGONISTA DELLA RETE DELLE CITTÀ CREATIVE UNESCO, CULTURA E INNOVAZIONE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE»Il Sindaco Corrarati ha partecipato a Parma all'incontro nazionale delle Città UNESCO annunciando per il 2027 il Festival della Cultura Creativa ... agenziagiornalisticaopinione.it

Le Città Creative Unesco, fra cui Faenza, costruiscono una rete nazionale facebook