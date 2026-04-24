Aggressioni e beccate in testa ai passanti | caccia alla cornacchia ribelle

Da alcuni giorni, una cornacchia si aggira in via Damiani, causando fastidi ai passanti e ai vicini di casa. Sono stati segnalati ripetuti episodi di aggressioni e beccate in testa ai passanti, che hanno portato a una vera e propria caccia all’uccello. Le persone che vivono nella zona si trovano a dover affrontare questa situazione di disagio causata dal comportamento della cornacchia.

Per i passanti e i vicini di casa è diventato un incubo passare in via Damiani. Da alcuni giorni, infatti, una cornacchia sta creando disagi ai residenti con il suo comportamento aggressivo. Nell'ultimo periodo è passato all'attacco aggredendo le persone a due passi dal luogo dove ha nidificato.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Aggressioni a Palese, identificato l'uomo che terrorizzava passanti e automobilistiSi tratterebbe di un 25enne di origini nigeriane, già destinatario di un ordine di espulsione, i cui comportamenti violenti erano stati segnalati... K Sport va a caccia della riscossa. Ora testa alla temibile Sangiustese"Sconfitta amara e di misura per 2-1 sul campo di una Alessandria dal grande prestigio, club storico del calcio italiano con recenti trascorsi nel...