K Sport si prepara a sfidare la Sangiustese dopo aver subito una sconfitta di misura per 2-1 contro l'Alessandria, una squadra con una lunga storia nel calcio. La partita si è giocata sul campo dell'Alessandria e ha visto la squadra perdere di fronte a un avversario di livello. Ora, il team si concentra sulla prossima sfida contro la Sangiustese.

"Sconfitta amara e di misura per 2-1 sul campo di una Alessandria dal grande prestigio, club storico del calcio italiano con recenti trascorsi nel campionato di serie B e un bellissimo stadio con un terreno di gioco perfetto - cosi il copresidente della K Sport Enrico Tiboni commenta il giorno dopo la partita di Coppa in Piemonte - I padroni di casa hanno trovato il vantaggio con un eurogol da fuori area, ma nella ripresa è arrivato il nostro meritato pareggio. Il nuovo vantaggio piemontese, su un altro tiro dal limite finito in rete a fil di palo, ma il risultato non ha però rispecchiato l’andamento della gara. La squadra ha infatti creato numerose occasioni e avrebbe ampiamente meritato il 2-2, anche alla luce di due episodi dubbi in area avversaria, tra cui un evidente fallo di mano non fischiato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - K Sport va a caccia della riscossa. Ora testa alla temibile Sangiustese

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