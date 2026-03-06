Sciopero bus in Campania Lustro Filt-Cgil Campania | Aggressioni su mezzi vera piaga sociale

Nella giornata di oggi si sono verificati diversi episodi di sciopero nel settore dei trasporti in Campania. I lavoratori delle aziende Eav, Anm e Busitalia hanno incrociato le braccia, con percentuali di assenza che variano dal 30 al 40 per cento. In particolare, all’interno del deposito si sono registrate assenze complete, mentre si sono segnalate anche aggressioni sui mezzi pubblici.

Il 40% all’Eav, il 30% all’Anm, il 35% a Busitalia, il 100% al deposito Air Campania di Teverola (Caserta): sono i dati dell’adesione – non ancora definitivi – allo sciopero di quattro ore del trasporto pubblico locale su gomma proclamato per tutta la regione Campania dai sindacati dei trasporti Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Autoferro e Faisa-Cisal, per protestare e alzare l’attenzione sul fenomeno delle aggressioni sui bus che vedono quasi sempre vittime autisti e dipendenti delle aziende. Lo sciopero è stato organizzato in particolare dopo l’aggressione ai danni di un’autista donna avvenuta mercoledì 4 marzo su un bus Air Campania della linea Caserta-Castel Volturno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Sciopero a Napoli e in Campania il 6 marzo, a rischio bus Anm e Circumvesuviana: orari e fasce di garanziaSciopero dei mezzi pubblici in Campania venerdì 6 marzo: a rischio stop i bus di tutte le compagnie, come Anm e Air, e la Circumvesuviana.

In Campania sciopero trasporto pubblico locale, servizio ridotto per bus e tramE' in corso dalle ore 8,30 e durerà fino alle ore 12,30 lo sciopero di quattro ore degli addetti del trasporto pubblico locale della Campania proclamato dalle organizzazioni sindacali di categoria a s ... ansa.it

Domani sciopero di 4 ore sui bus regionaliDopo l'aggressione ad un'autista di Air Campania, i sindacati chiedono un tavolo prefettizio, investimenti sulla sicurezza e maggiore presenza delle forze dell'ordine sulle tratte a rischio ... rainews.it

Le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL FNA e FAISA CISA hanno proclamato uno sciopero del servizio di trasporto pubblico locale per venerdì 6 marzo 2026, della durata di 4 ore. Busitalia Campania, società di Trenitalia (Gru - facebook.com facebook