Aggressione con spray e arma da taglio a Camerlata | vittima colpita e stordita
Nella serata di mercoledì a Camerlata, si è verificata un'aggressione in cui un giovane è stato colpito con uno spray urticante e successivamente stordito con un'arma da taglio. La vittima è stata colpita e messa fuori uso durante l'evento, mentre i dettagli sulle circostanze e sull'identità degli aggressori non sono ancora stati resi noti. La polizia sta indagando sull'accaduto.
Aggressione nella serata di mercoledì a Camerlata, dove un giovane è stato colpito e stordito con spray urticante. Due uomini sono stati denunciati dalla polizia di Stato.L'aggressioneL’episodio è avvenuto intorno alle 22 in piazza Camerlata, a Como, dove una volante è intervenuta a seguito della.🔗 Leggi su Quicomo.it
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