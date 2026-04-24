Aggressione con spray e arma da taglio a Camerlata | vittima colpita e stordita

Nella serata di mercoledì a Camerlata, si è verificata un'aggressione in cui un giovane è stato colpito con uno spray urticante e successivamente stordito con un'arma da taglio. La vittima è stata colpita e messa fuori uso durante l'evento, mentre i dettagli sulle circostanze e sull'identità degli aggressori non sono ancora stati resi noti. La polizia sta indagando sull'accaduto.