Uomo trovato morto in casa a Firenze con ferite da arma da taglio sul corpo | ipotesi omicidio

Un uomo è stato trovato senza vita in un’abitazione alla periferia di Firenze, con ferite da arma da taglio sul corpo. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i Carabinieri per avviare le indagini e raccogliere eventuali prove. La scena del ritrovamento ha suscitato attenzione tra i residenti della zona, mentre le forze dell’ordine cercano di chiarire quanto accaduto.

