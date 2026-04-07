A Crema, in provincia di Cremona, si è verificata un’aggressione violenta che ha portato alla morte di un ragazzo di 20 anni. La vittima è stata colpita con una leva metallica da un coetaneo di 17 anni durante un episodio avvenuto per strada. La polizia ha fermato il minorenne e sta indagando sulle circostanze dell’accaduto. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica sulla crescente incidenza di episodi di violenza tra giovani.

Un episodio di violenza ai danni di un giovanissimo a Crema, in provincia di Cremona. Un giovane di 20 anni, Hamza Salama, un cittadino egiziano, è stato ucciso in via Brescia, nel quartiere San Bernardino: è stato ferito a morte con un'arma da taglio e colpito anche con colpi di spranga, calci e pugni. Nonostante i soccorsi – automedica, ambulanza della Croce Verde Crema ed elisoccorso – il ragazzo è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale Maggiore di Crema. 17 anni e nessun precedente: chi è l'assalitore. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Crema con il Nucleo Investigativo e la Scientifica. Presenti anche la pm di turno e il comandante del reparto operativo di Cremona. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Aggressione choc per strada: 20enne ucciso a sprangate da un ragazzo di 17 anni

Aggressione choc per strada a Crema: ventenne ucciso a sprangateUn episodio di violenza ai danni di un giovanissimo a Crema, in provincia di Cremona.

Ragazzo 20enne morto a Crema, ucciso a sprangate in strada a San Bernardino: identificato il presunto killerUn cittadino egiziano di 20 anni è morto a Crema dopo essere stato aggredito a sprangate e coltellate nel quartiere San Bernardino.

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