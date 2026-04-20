Omicidio choc in Puglia morto senzatetto massacrato di botte su una panchina | arrestato 47enne

Un omicidio si è verificato in Puglia, dove un uomo senza fissa dimora di 49 anni è stato trovato morto dopo essere stato brutalmente picchiato su una panchina. La polizia ha fermato un uomo di 47 anni, anche lui senza dimora stabile, accusato di aver commesso il pestaggio, avvenuto per motivi non ancora chiari. La Procura ha emesso un provvedimento di fermo a carico del sospettato.

La Procura della Repubblica di Trani ha emesso un provvedimento di fermo di indiziato di delitto a carico di un senza fissa dimora di 47 anni, ritenuto responsabile di un violento pestaggio, maturato per futili motivi e costato la vita a un senza fissa dimora di 49 anni, deceduto nel pomeriggio.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: "Massacrato di botte e rapinato con una pistola alla tempia": il racconto choc dell'ex senatore Filippi Botte, offese e umiliazioni all’anziano padre: a Cesate arrestato un 47enneCesate (Milano), 31 marzo 2026 – Botte, offese, umiliazioni, violenze psicologiche, che andavano avanti dallo scorso agosto. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Dino Carta, l'audio choc prima dell'omicidio. La frase al killer: Ma che fai? Mi spari? - Il video; L'omicidio del personal trainer Dino Carta: l'audio shock e il video del killer incappucciato; TG4: Allerta meteo al Centrosud, choc per le vittime del vento in Puglia Video; Omicidio Carta, l’audio choc e i colpi di pistola. Il procuratore di Foggia: Servono verifiche. Spinge la moglie dal balcone e si getta: choc tra i residentiDramma nella notte in Puglia, dove si è consumato un femminicidio-suicidio che ha sconvolto ... msn.com Omicidio Pierina Paganelli, audio choc in aula su Manuela Bianchi | Devi dire di aver visto Louis DassilvaOmicidio Pierina Paganelli, Le Iene riporta audio choc su Manuela Bianchi che potrebbero salvare Louis Dassilva: Devi dire di averlo visto. Cos'è successo PIERINA PAGANELLI, AUDIO IMPORTANTI PER ... ilsussidiario.net OMICIDIO A VASTO, 21ENNE TROVATO IN UN GARAGE CON FERITE DA ARMA DA TAGLIO Famiglia distrutta e una città, Vasto, sotto choc per il ritrovamento in un garage del corpo senza vita di Andrea Sciorilli 21enne del posto ucciso a coltellate. Quest - facebook.com facebook Omicidio di Massa, le frasi choc su Bongiorni. Il padre di uno dei ragazzi: “Anche noi rovinati per sempre”. Oggi i funerali x.com