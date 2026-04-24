Un processo si svolge ad Ancona riguardo a una rapina avvenuta a Castelfidardo il 24 marzo, durante la quale un giovane di origini bengalesi è stato ferito e ha subito dieci giorni di prognosi. Secondo le accuse, il colpo è stato messo a segno utilizzando un cane da parte di alcuni aggressori. L'episodio ha attirato l'attenzione delle autorità e della stampa locale.

? Cosa sapere Processo ad Ancona per la rapina con cane avvenuta a Castelfidardo il 24 marzo.. Un ventunenne bengalese ferito subisce dieci giorni di prognosi dopo l'aggressione del branco.. Il tribunale di Ancona ha processato ieri un giovane di nazionalità bengalese, vittima di una violenta aggressione avvenuta a Castelfidardo il 24 marzo 2023, quando un gruppo di persone lo ha inseguito per derubarlo dopo la sua discesa dal bus. Il ventunenne, che oggi risiede ad Ancona, ha ricostruito in aula i momenti drammatici del viaggio di ritorno iniziato nella città costiera. La tensione era maturata durante il tragitto sul mezzo pubblico, tra sguardi ostili e diverbi scaturiti per un posto a sedere che non era stato ceduto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aggressione a Castelfidardo: brancaleale usa un cane per rapinare

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