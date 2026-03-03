Una studentessa racconta di essere stata aggredita in via San Martino a Pisa da un uomo sconosciuto. Secondo la testimonianza, l’uomo ha preso a calci il suo cane e successivamente si è rivolto anche contro di lei, colpendo anche altre persone che si sono avvicinate per aiutarla. La polizia è intervenuta sul posto per le verifiche del caso.

Pisa, 3 marzo 2026 – “Sono stata aggredita in via San Martino e il mio cane è stato preso a calci da un uomo; in seguito, ha attaccato me e ha aggredito le persone intervenute per aiutarci”. A denunciare è una studentessa universitaria di 26 anni che ha riferito l’episodio a La Nazione e che preferisce rimanere anonima. L’episodio era stato segnalato per allertare i cittadini anche su Memesunipi, la pagina Instagram dove si pubblicano annunci e informazioni, soprattutto tra universitari. Secondo quanto ricostruito dalla giovane, i fatti sarebbero avvenuti il 28 gennaio scorso, nel primo pomeriggio, in un quartiere a Mezzogiorno, non lontano dal centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aggressione in centro, studentessa attaccata da uno sconosciuto: “E dopo di me ha preso a calci il cane”

