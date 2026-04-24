Aggressione a Berlino | lanciato del succo su Reza Pahlavi arrestato

A Berlino, un manifestante è stato arrestato dopo aver lanciato succo di pomodoro contro Reza Pahlavi durante un evento pubblico. L'episodio si è verificato davanti ai presenti, e le forze dell'ordine sono intervenute immediatamente. Il manifestante è stato portato via dalle autorità, mentre l'ex principe iraniano ha lasciato la scena senza infortuni. La polizia sta investigando sull'accaduto.

? Cosa sapere Manifestante arrestato a Berlino dopo aver lanciato succo di pomodoro contro Reza Pahlavi.. L'aggressione avviene alla Bundespressekonferenz durante la tournée europea del leader dell'opposizione iraniana.. Berlino, 23 aprile 2026: un manifestante iraniano ha colpito Reza Pahlavi con del succo di pomodoro all’uscita della Bundespressekonferenz, provocando l’arresto immediato dell’aggressore da parte delle autorità tedesche. L’episodio si è verificato subito dopo il termine di un briefing con i giornalisti presso la sede della conferenza stampa nella capitale tedesca. Il liquido rosso, identificato come salsa o succo di pomodoro, ha raggiunto il collo e la spalla del leader dell’opposizione iraniana in esilio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aggressione a Berlino: lanciato del succo su Reza Pahlavi, arrestato Notizie correlate Pahlavi colpito con del succo di pomodoro a Berlino. Arrestato l’aggressoreUn gesto dimostrativo, rapido e simbolico, ha colpito il volto più noto dell’opposizione iraniana in esilio. Germania, vernice rossa su Reza Pahlavi. Imbrattato dopo conferenza a BerlinoReza Pahlavi, figlio dell'ultimo scià di Persia, è stato imbrattato di liquido rosso mentre usciva da un edificio dopo una conferenza stampa a... Contenuti e approfondimenti Reza Pahlavi colpito con pomodoro a Berlino, arrestato un uomoIl figlio del deposto scià di Persia Reza Pahlavi è stato colpito da un pomodoro durante la sua visita a Berlino. Successivamente è stato arrestato un uomo, secondo quanto riferito dalla polizia. L'in ... ansa.it Iran, il figlio dello Scià imbrattato con liquido rosso a BerlinoReza Pahlavi, figlio dell’ultimo Scià e noto esponente dell’opposizione iraniana, è stato preso di mira a Berlino al termine di una conferenza. la7.it