Germania vernice rossa su Reza Pahlavi Imbrattato dopo conferenza a Berlino

A Berlino, Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo scià di Persia, è stato colpito da una sostanza rossa mentre stava uscendo da un edificio dopo una conferenza stampa. L'episodio è avvenuto durante il suo tour europeo, che ha incluso anche tappe in Italia. Non sono state fornite dettagli sul movente o sui responsabili dell'azione. La scena è stata documentata da testimoni e riprese video presenti sul luogo.

Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo scià di Persia, è stato imbrattato di liquido rosso mentre usciva da un edificio dopo una conferenza stampa a Berlino dove si trovava nel corso del suo tour che ha coinvolto anche l'Italia. Il principe ereditario ha poi salutato i suoi sostenitori, allontanandosi in auto. Il presunto responsabile è stato immediatamente fermato dalla polizia. Pahlavi ha criticato il governo tedesco per aver rifiutato di incontrarlo durante la sua visita, definendo "una vergogna" la scelta e sottolineando che i governi democratici dovrebbero "parlare con le persone che sono la voce di chi non ha voce". Dall'altra parte, il ministro degli Esteri Johann Wadephul ha risposto che "non è compito del governo condurre colloqui" con Pahlavi che si trova nel paese a titolo personale.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Germania, vernice rossa su Reza Pahlavi. Imbrattato dopo conferenza a Berlino Notizie correlate Leggi anche: Zelensky incontra Reza Pahlavi Reza Pahlavi ci sta provandoIl figlio dello scià sta provando a convertire la visibilità ottenuta con le proteste in Iran in contatti diplomatici, soprattutto con gli Stati...