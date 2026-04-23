Pahlavi colpito con del succo di pomodoro a Berlino Arrestato l’aggressore

A Berlino, un uomo ha colpito il volto di un esponente di spicco dell’opposizione iraniana in esilio con del succo di pomodoro. L’aggressore è stato immediatamente arrestato dalle forze dell’ordine, che hanno proceduto al fermo e stanno effettuando verifiche sull’accaduto. L’episodio ha attirato l’attenzione dei media locali e delle autorità, senza che siano ancora state rese note ulteriori motivazioni o dettagli sul motivo dell’attacco.

Un gesto dimostrativo, rapido e simbolico, ha colpito il volto più noto dell’opposizione iraniana in esilio. Reza Pahlavi è stato bersaglio di un lancio di liquido rosso – identificato come salsa o succo di pomodoro – all’uscita di una conferenza stampa nella capitale tedesca. L’autore è stato immediatamente fermato e arrestato dalla polizia. JUST IN: An Iranian demonstrator threw tomato sauce at Reza Pahlavi during an appearance in Berlin, Germany. pic.twitter.comtofwVZyEdF — Current Report (@Currentreport1) April 23, 2026 L’incidente è avvenuto all’esterno della sede della Bundespressekonferenz a Berlino, subito dopo un briefing con i media.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pahlavi colpito con del succo di pomodoro a Berlino. Arrestato l’aggressore Notizie correlate Agguato di Santo Stefano a Triggiano, uomo colpito da 3 colpi d’arma da fuoco al torace: aggressore arrestatoEseguito un arresto a Triggiano (Bari) per tentato omicidio aggravato e porto abusivo di arma da fuoco. Germania, vernice rossa su Reza Pahlavi. Imbrattato dopo conferenza a BerlinoReza Pahlavi, figlio dell'ultimo scià di Persia, è stato imbrattato di liquido rosso mentre usciva da un edificio dopo una conferenza stampa a... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Reza Pahlavi: Vogliamo collaborare con Israele; Conversazione con il Principe Reza Pahlavi, leader dell'opposizione democratica iraniana (16.04.2026); La visita di Pahlavi a Roma. Diplomazia, opposizione e il nodo irrisolto dell'interlocutore iraniano; Iran, Pahlavi: Potrei guidare governo di transizione, no a vendette. Reza Pahlavi colpito con pomodoro a Berlino, arrestato un uomoIl figlio del deposto scià di Persia Reza Pahlavi è stato colpito da un pomodoro durante la sua visita a Berlino. Successivamente è stato arrestato un uomo, secondo quanto riferito dalla polizia. L'in ... ansa.it Pahlavi colpito con del succo di pomodoro a Berlino. Arrestato l’aggressoreL’erede dello scià è in tour in Europa per spingere sul regime change in Iran. Le autorità tedesche non hanno rivelano l’identità del manifestante che l’ha aggredito ... ilgiornale.it Sono trascorsi oltre quaranta minuti di domande quando dal volto di Reza Pahlavi, il figlio dello Shah deposto nel 1979, per la prima volta scompare il sorriso che finora ha accompagnato la sua conversazione. Da qualche giorno è in Italia dove è venuto per c - facebook.com facebook