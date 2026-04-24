Aggredita in zona Murri il padre | Visionate le telecamere Si indaga su altri casi

Una studentessa di 23 anni è stata aggredita al volto da un uomo in passamontagna nella zona Murri la sera del 20 aprile. Il padre ha riferito che la famiglia ha già richiesto di visionare le registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Le autorità stanno indagando sull’episodio e stanno verificando se ci siano altri casi simili nella zona.

“Mia figlia colpita al volto da un uomo in passamontagna”. È il padre di una studentessa di 23 anni a denunciare l'aggressione, la sera del 20 aprile scorso. Ma non sarebbe un caso isolato. Intorno alle ore 23, la ragazza sta rientrando a casa, in zona Murri, quando viene sorpresa da un uomo con.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Monaldi, martedì l'autopsia di Domenico. La Procura: «Non si indaga su altri casi»Si terrà martedì dinanzi al gip Sorrentino l?incidente probatorio per la morte del piccolo Domenico Caliendo. Trapianto fallito al Monaldi di Napoli: “Si indaga su altri due casi simili”Si allarga l’inchiesta della Procura di Napoli sui trapianti eseguiti all’ospedale Monaldi. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Aggredita in zona Murri, il padre: Visionate le telecamere. Si indaga su altri casi; Studentessa aggredita di notte in via Romagnoli mentre tornava a casa; Studentessa presa a pugni per strada da un uomo con il passamontagna. Lo sfogo del papà: Mia figlia è sconvolta; Studentessa presa a pugni in faccia. Madrid: Il Comune è a disposizione. Il sindaco ha chiamato la ragazza. Aggredita in zona Murri, il padre: Visionate le telecamere. Si indaga su altri casiNon si tratterebbe di una rapina, ma di un’aggressione gratuita, mentre altre ragazze avrebbero segnalato episodi simili nella zona. Palazzo d'Accursio offre supporto, la Lega e Zanni attaccano ... bolognatoday.it A Firenze autista di At aggredita finisce in ospedale per un attacco di panico x.com Marsala, maestra aggredita alla scuola "Asta-Sturzo" di via Falcone #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook