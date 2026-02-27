Trapianto fallito al Monaldi di Napoli | Si indaga su altri due casi simili

La Procura di Napoli sta indagando su tre trapianti eseguiti all’ospedale Monaldi, tra cui quello fallito di un bambino di due anni avvenuto il 23 dicembre, il quale ha ricevuto un cuore danneggiato e successivamente è deceduto. Dopo la morte del piccolo, le autorità hanno avviato verifiche su altri due casi simili che si stanno analizzando in queste settimane.

Si allarga l'inchiesta della Procura di Napoli sui trapianti eseguiti all'ospedale Monaldi. Dopo la morte del piccolo Domenico Caliendo, 2 anni, sottoposto a trapianto di cuore il 23 dicembre con un organo risultato danneggiato, gli inquirenti stanno approfondendo altri due casi sospetti. La notizia, anticipata dal Tg1, conferma che l'indagine non si limita più al singolo episodio ma punta a verificare eventuali criticità nelle procedure adottate. Al centro dell'inchiesta anche le modalità di trasporto del cuore trapiantato al piccolo. Secondo quanto emerso dalle dichiarazioni rese agli inquirenti da un operatore presente nella sala operatoria dell'ospedale di Bolzano, il contenitore di plastica utilizzato per il trasporto dell'organo non sarebbe stato sterile.