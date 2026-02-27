Monaldi martedì l' autopsia di Domenico La Procura | Non si indaga su altri casi

Martedì si svolgerà l’incidente probatorio davanti al gip Sorrentino riguardo alla morte del piccolo Domenico Caliendo. La Procura ha comunicato che, al momento, non sono aperte indagini su altri casi collegati. L’autopsia è prevista per lo stesso giorno. La vicenda riguarda un episodio che ha coinvolto direttamente il bambino, senza ulteriori dettagli sui possibili sviluppi.