Monaldi martedì l' autopsia di Domenico La Procura | Non si indaga su altri casi

Da ilmattino.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì si svolgerà l’incidente probatorio davanti al gip Sorrentino riguardo alla morte del piccolo Domenico Caliendo. La Procura ha comunicato che, al momento, non sono aperte indagini su altri casi collegati. L’autopsia è prevista per lo stesso giorno. La vicenda riguarda un episodio che ha coinvolto direttamente il bambino, senza ulteriori dettagli sui possibili sviluppi.

Si terrà martedì dinanzi al gip Sorrentino l?incidente probatorio per la morte del piccolo Domenico Caliendo. Sette medici indagati, sono tutti del Monaldi. Intanto, la. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

monaldi marted236 l autopsia di domenico la procura non si indaga su altri casi
© Ilmattino.it - Monaldi, martedì l'autopsia di Domenico. La Procura: «Non si indaga su altri casi»

Leggi anche: Domenico Caliendo morto, il Tg1: «Si indaga su altri due casi di trapianti sospetti al Monaldi di Napoli»

Leggi anche: Domenico Caliendo morto, il Tg1: «Si indaga su altri due casi di trapianti sospetti al Monaldi di Napoli». Tre box tecnologici ma equipe non sapeva

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Napoli, morte di Domenico: la mamma in Procura con gli audio, le foto del contenitore del cuore; Bimbo morto Napoli, testimoni: espianto avvenuto 4 minuti prima dell'arrivo del cuore sano; La morte del piccolo Domenico e il buco nella cartella clinica. Documenti incompleti, manca l'ora dell'espianto; Domenico, nelle chat tra i medici la verità sull’anticipo fatale: c’è una settima indagata.

monaldi martedì l autopsiaMonaldi, martedì autopsia di Domenico. La Procura: «Non si indaga su altri casi»Si terrà martedì dinanzi al gip Sorrentino l’incidente probatorio per la morte del piccolo Domenico Caliendo. Sette medici indagati, sono tutti del Monaldi. Intanto, ... ilmattino.it

monaldi martedì l autopsiaMorte di Domenico, attesa per l’autopsia: il gip decide sull’incidente probatorioCaso Domenico, attesa per la decisione del gip sull’autopsia. La Procura affida l’analisi dei cellulari dei sette indagati. internapoli.it

Digita per trovare news e video correlati.