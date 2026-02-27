Monaldi martedì l' autopsia di Domenico La Procura | Non si indaga su altri casi
Martedì si svolgerà l’incidente probatorio davanti al gip Sorrentino riguardo alla morte del piccolo Domenico Caliendo. La Procura ha comunicato che, al momento, non sono aperte indagini su altri casi collegati. L’autopsia è prevista per lo stesso giorno. La vicenda riguarda un episodio che ha coinvolto direttamente il bambino, senza ulteriori dettagli sui possibili sviluppi.
Si terrà martedì dinanzi al gip Sorrentino l?incidente probatorio per la morte del piccolo Domenico Caliendo. Sette medici indagati, sono tutti del Monaldi. Intanto, la. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Domenico Caliendo morto, il Tg1: «Si indaga su altri due casi di trapianti sospetti al Monaldi di Napoli»
Leggi anche: Domenico Caliendo morto, il Tg1: «Si indaga su altri due casi di trapianti sospetti al Monaldi di Napoli». Tre box tecnologici ma equipe non sapeva
Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.
Temi più discussi: Napoli, morte di Domenico: la mamma in Procura con gli audio, le foto del contenitore del cuore; Bimbo morto Napoli, testimoni: espianto avvenuto 4 minuti prima dell'arrivo del cuore sano; La morte del piccolo Domenico e il buco nella cartella clinica. Documenti incompleti, manca l'ora dell'espianto; Domenico, nelle chat tra i medici la verità sull’anticipo fatale: c’è una settima indagata.
Monaldi, martedì autopsia di Domenico. La Procura: «Non si indaga su altri casi»Si terrà martedì dinanzi al gip Sorrentino l’incidente probatorio per la morte del piccolo Domenico Caliendo. Sette medici indagati, sono tutti del Monaldi. Intanto, ... ilmattino.it
Morte di Domenico, attesa per l’autopsia: il gip decide sull’incidente probatorioCaso Domenico, attesa per la decisione del gip sull’autopsia. La Procura affida l’analisi dei cellulari dei sette indagati. internapoli.it
Martedì sera convocata d’urgenza al #Monaldi la madre del piccolo, da capire se il trapianto è possibile. S'indaga sul kit con cui hanno portato il cuore "bruciato". #Meloni chiama la donna: "Avrai giustizia" x.com
Prevenzione delle patologie della laringe, martedì 3 febbraio al Monaldi di Napoli la messa di San Biagio per i pazienti laringectomizzati Un momento di riflessione, spiritualità e sensibilizzazione sull'importanza della prevenzione nelle patologie della laring - facebook.com facebook