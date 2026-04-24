Aggredisce agenti in stazione | arrestato ventitreenne in stato di ebrezza

Durante un controllo di routine alla stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova, gli agenti hanno fermato un uomo di 23 anni. Dopo aver verificato il suo stato di alterazione dovuto all’uso di alcol, il giovane ha aggredito gli agenti, opponendo resistenza e procurandogli lesioni. L’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa di violenza, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.

In un controllo di routine alla stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova, la polizia ha arrestato un cittadino straniero di 23 anni, accusato di violenza, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi nell’area delle biglietterie, dove il giovane.🔗 Leggi su Veronasera.it

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