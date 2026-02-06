Monza aggredisce gli agenti in stazione | arrestato 20enne

Un giovane di 20 anni è stato arrestato stamattina a Monza dopo aver dato in escandescenza in stazione. Prima ha infastidito le persone, poi ha iniziato a insultare e spintonare gli agenti di polizia. Quando i poliziotti sono intervenuti, il ragazzo ha cercato di scappare e li ha anche aggrediti, colpendo gli agenti con calci. Non si è fermato nemmeno quando è stato portato in questura, dove ha preso a calci la telecamera di sicurezza. L’arresto è avvenuto sul posto.

