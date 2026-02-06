crea il panico alla stazione di monza in stato di alterazione e aggredisce gli agenti arrestato 20enne

Un giovane tunisino di 20 anni ha messo in subbuglio la stazione di Monza. In stato di alterazione, ha aggredito gli agenti intervenuti per calmarlo e, alla fine, è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’episodio ha causato panico tra i pendolari presenti al momento.

Un arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale: questo il bilancio dell'intervento della Polizia di Stato avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 febbraio 2026 nei pressi della stazione ferroviaria di Monza. Un cittadino tunisino di 20 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato dopo aver opposto resistenza agli agenti e aver danneggiato le strutture della Questura. Un arresto a Monza Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l'intervento si è reso necessario a seguito di una segnalazione ricevuta nella notte tra il 3 e il 4 febbraio 2026.

Un giovane di 20 anni è stato arrestato stamattina a Monza dopo aver dato in escandescenza in stazione.

