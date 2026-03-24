Calciatore picchiato al termine della partita e altri scontri nelle serie minori | Daspo contro cinque tifosi

Un primo provvedimento riguarda un tifoso che avrebbe aggredito un giocatore della squadra ospite. Altri Daspo riguardano persone con precedenti Stop alla violenza nelle partite di calcio. In questo senso vanno i provvedimenti recentemente assunti dal questore di Ravenna, Gianpaolo Patruno, in seguito ad alcuni episodi avvenuti nelle serie minori. Così cinque persone sono stati raggiunti da altrettanti Daspo. Un primo caso risale all'ottobre scorso, quando al termine di un incontro di calcio tra società dilettantistiche della provincia, un tifoso della squadra locale nella zona esterna degli spogliatoi avrebbe aggredito un giocatore ospite, colpendolo violentemente con un pugno, causandogli gravi lesioni al volto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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