Affari Tuoi la divertente richiesta della pacchista a Stefano De Martino | Lo posso toccare? - VIDEO

Nella puntata di ieri di Affari Tuoi, trasmessa giovedì 23 aprile, si è verificato un momento particolare durante il gioco tra il conduttore e una concorrente. La partecipante ha chiesto, scherzando, se poteva toccare il conduttore, creando un momento di ilarità tra il pubblico e i presenti in studio. La scena ha attirato l’attenzione dei telespettatori, che hanno condiviso il video sui social network.

Nella puntata di Affari Tuoi di ieri, giovedì 23 aprile, è andato in scena un divertente siparietto che ha visto protagonisti il conduttore, Stefano De Martino, e la pacchista della Campania, Sara. La giovane educatrice è stata chiamata in causa quando la concorrente - Sharon - ha chiamato il suo.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Ad Affari Tuoi, la pacchista della Campania scherza con De Martino: “Pensavo di poter toccare il lato B”Botta e risposta virale tra Stefano De Martino e la pacchista della Campania nella puntata di Affari Tuoi di giovedì 23 aprile.

“Che coraggio!”, Stefano De Martino colpito dalla pacchista Brenda ad Affari Tuoi: com’è finita la partitaBrenda, concorrente di Affari Tuoi, rifiuta tutte le offerte del dottore e il suo coraggio viene premiato: il pacco numero 9 le regala 200mila euro.

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Ad affari tuoi il divertente siparietto... Se la pacchista campana scherza... la risposta di Stefano De Martino non si lascia attendere: https://fanpa.ge/yCpqT facebook