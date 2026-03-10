Che coraggio! Stefano De Martino colpito dalla pacchista Brenda ad Affari Tuoi | com’è finita la partita

Durante la trasmissione Affari Tuoi, Brenda, concorrente, ha rifiutato tutte le offerte del conduttore e ha scelto il pacco numero 9. Stefano De Martino, presente in studio, ha commentato il gesto con sorpresa e ammirazione, sottolineando il coraggio della partecipante. Alla fine, Brenda ha vinto 200mila euro grazie alla sua scelta. La puntata si è conclusa con questa vincita e l'attenzione si è concentrata sulla sua decisione.

Brenda, concorrente di Affari Tuoi, rifiuta tutte le offerte del dottore e il suo coraggio viene premiato: il pacco numero 9 le regala 200mila euro.