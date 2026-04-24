Durante una puntata di Affari Tuoi, una concorrente della regione friulana ha affrontato una sfida difficile, rischiando tra i 200.000 euro e il Pacco Nero. La sua determinazione l'ha portata a cambiare strategia, con l'obiettivo di partecipare alle nozze di un'amica in India. Alla fine, è riuscita a ottenere una vincita di 50.000 euro, dopo una sessione ricca di emozioni e decisioni intense.

Una puntata di Affari Tuoi che ha avuto il sapore di una piccola montagna russa emotiva, quella vissuta da Francesca e sua madre Lina, arrivate dal Friuli Venezia Giulia con il cuore pieno di speranza e una scelta difficile da affrontare fino all’ultimo istante. Sin dai primi tiri, la partita è parsa prendere una piega tutt’altro che favorevole. Uno dopo l’altro, sono stati scoperti pacchi rossi. Con il passare del tempo, l’atmosfera si è fatta tesa. Poi, lentamente, qualcosa ha iniziato a cambiare. La partita ha preso una direzione diversa e Francesca è riuscita a costruire un finale carico di aspettative: da una parte un Pacco Nero dal valore ignoto, dall’altra i 200.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Affari Tuoi, Francesca tra 200.000 e il Pacco Nero: gioca per andare in India alle nozze dell’amica

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