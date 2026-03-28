Affari Tuoi incredibile finale per la calabrese Iside | trova un Pacco Nero e sbanca incredula

Durante la trasmissione televisiva, una concorrente calabrese ha aperto un Pacco Nero, vincendo una somma significativa dopo aver scelto tra diverse opzioni. La puntata si è conclusa con un risultato inaspettato, dopo 36 episodi. La partecipante si è mostrata sorpresa e felice per la vittoria ottenuta.

Un finale incredibile quello del 28 marzo di Affari Tuoi. Archiviata la parentesi di Domenico e Fernando dal Molise, il viaggio del programma è scivolato verso il sud Italia, fino alla Calabria. Qui ad attendere il pubblico c’era Iside, accompagnata dal fidanzato Kevin. Dopo ben 36 partecipazioni, la ragazza è tornata a casa con una delle tre vincite più ambite della trasmissione di mamma Rai. Un traguardo arrivato grazie a un cambio accettato all’ultimo secondo, ma già dall’inizio si percepiva che quella sarebbe stata una partita baciata dalla fortuna. Iside arriva da Reggio Calabria, ha 25 anni ed è una parrucchiera. Insieme alla madre gestisce un salone, dedicandosi ogni giorno alla cura dei capelli delle sue clienti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Affari Tuoi, incredibile finale per la calabrese Iside: trova un Pacco Nero e sbanca incredula Articoli correlati Leggi anche: Affari Tuoi, il siciliano Gaetano trova il Pacco Nero ma la sua scelta lo salva da un finale mogio Affari Tuoi, Alessandro perde i 300mila euro a un passo dal finale ma si salva dal pacco nero con dentro una beffaLa rocambolesca partita dell'epifania di Affari Tuoi, con il concorrente della Sardegna che insegue i 300mila fino alla penultima chiamata, prima... Aggiornamenti e notizie su Affari Tuoi Temi più discussi: Affari Tuoi 17 marzo, Ludovica da Roma sbanca il Dottore con un super montepremi: quanto ha vinto; Affari Tuoi, Manuel da Torino sogna il colpo della vita ma finisce con le briciole; Affari Tuoi: il concorrente piemontese Manuel arriva in finale con il pacco nero; Affari Tuoi, Stefano De Martino imbarazzato per il gesto del concorrente: L’ho toccato. Affari Tuoi, partita ribaltata (due volte) per Iside: che gaffe da De Martino, ma si salva in extremisLa partita di Iside parte davvero col botto, perché al primo tiro becca subito lo 0. Si balla sulle note di Per sempre sì di Sal Da Vinci e poi il gioco riprende con il 17, contenente i 50 euro, il ... libero.it Affari Tuoi, Manuel da Torino sogna il colpo della vita ma finisce con le bricioleNella puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì 23 marzo 2026 su Rai 1, protagonista della serata è stato Manuel, architetto torinese, in gara insieme alla sorella Gloria, addetta in un negozio di ... giornalelavoce.it La miglior puntata dell’anno di “Affari Tuoi” - facebook.com facebook Collega fatti gli affari tuoi. Io sono ordinario al SanRaffaele tu dove sei, cosa fai Tu come stai Tu come vivi Come ti trovi Chi viene a prenderti Chi ti apre lo sportello x.com