BasicNet vola | utile a 126 milioni e dividendi per gli azionisti

L’assemblea di BasicNet si è riunita a Torino il 16 aprile sotto la presidenza di Marco Boglione, approvando il bilancio dell’esercizio 2025. La società ha comunicato un utile di 126 milioni di euro e ha deciso di distribuire dividendi agli azionisti. Nessun dettaglio è stato fornito sui risultati finanziari o sulle strategie future durante l’incontro.

L’assemblea di BasicNet, riunita a Torino il 16 aprile sotto la guida di Marco Boglione, ha sancito l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2025. La società torinese, che gestisce marchi come Kappa e Superga, ha registrato un utile netto pari a 126,3 milioni di euro. In linea con i risultati ottenuti, gli azionisti hanno autorizzato la distribuzione di un dividendo di 0,16 euro per ogni azione, il che comporta un esborso complessivo di circa 7,6 milioni di euro. Il pagamento della cedola inizierà il 29 aprile 2026, subito dopo lo stacco previsto per il 27 aprile dello stesso anno. La solidità del modello torinese tra gestione finanziaria e innovazione normativa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - BasicNet vola: utile a 126 milioni e dividendi per gli azionisti Notizie correlate Cassa di Risparmio, approvato il bilancio 2025: utile netto a +31% e dividendi per gli azionistiIl presidente Antonio Patuelli ha reso noto che il Consiglio di amministrazione della Cassa di Ravenna, capogruppo dell’omonimo Gruppo bancario... Mps: utile record a 3,04 mld €, maxi-dividendi per gli azionisti e svolta per la banca storica italiana.Monte dei Paschi di Siena (Mps) ha concluso l’esercizio 2025 con un utile netto di 3,04 miliardi di euro, destinando 2,6 miliardi di euro alla... Altri aggiornamenti BasicNet, utile a 126,3 milioni nel 2025 e proposto un dividendo di 0,16 euroIl consiglio di amministrazione di Basicnet ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio 2025 della capogruppo, che si chiude con un utile netto di 126,3 milioni di euro rispetto agli 8 milioni ... milanofinanza.it BasicNet, ricavi 415,8 milioni, utile per la capogruppo con plusvalenza K-WayBasicNet ha realizzato nell'esercizio 2025 un fatturato consolidato di 415,8 milioni di euro, in crescita dell'1,6% rispetto all'anno precedente. L'ebitda si attesta a 54,1 milioni, riflettendo il ... ansa.it