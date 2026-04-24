Aeroporto di Malpensa Respinti tutti i ricorsi Si chiamerà Berlusconi

Il Tribunale amministrativo ha respinto tutti i ricorsi presentati contro l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. La decisione conferma che il nome dell’aeroporto rimarrà quello scelto in precedenza. La questione era stata sollevata da alcuni cittadini e associazioni che avevano presentato ricorsi per contestare la denominazione. La pronuncia definitiva è stata comunicata nelle ultime ore.

L’aeroporto di Milano Malpensa continuerà a essere intitolato a Silvio Berlusconi. Il Tar della Lombardia ha respinto i due ricorsi presentati, nell’ordine, dal Comune di Milano e dai Comuni di Cardano al Campo, Samarate e Somma Lombardo, tutti in provincia di Varese, contro l’ordinanza con la quale l’ Enac, l’11 luglio 2024, su richiesta del Consiglio regionale e con la "piena condivisione" del ministero dei Trasporti, decise di omaggiare il fondatore di Forza Italia dedicandogli lo scalo. Una sentenza che Marina Berlusconi, la primogenita, commenta senza celare un senso di rivincita: "La decisione del Tar finalmente rimette le cose al loro posto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aeroporto di Malpensa. Respinti tutti i ricorsi. Si chiamerà “Berlusconi“ Aeroporto Silvio Berlusconi #standupcomedy Notizie correlate Leggi anche: Malpensa, l’aeroporto resta intitolato a Berlusconi. Respinti tutti i ricorsi. FdI: “Gli odiatori possono attaccarsi al tram” Malpensa, l'aeroporto resta intitolato a Silvio Berlusconi. Il Tar respinge i ricorsiIl Tar Lombardia ha respinto i ricorsi presentati dal Comune di Milano e da alcuni Comuni del varesotto, ossia Cardano al Campo, Somma Lombardo e... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Respinti i ricorsi al TAR, l'aeroporto di Malpensa resta intitolato a Silvio Berlusconi; Malpensa, l’aeroporto resta intitolato a Berlusconi. Respinti tutti i ricorsi. FdI: Gli odiatori possono attaccarsi al tram; Malpensa-Silvio Berlusconi, l'aeroporto non dovrà cambiare nome: la decisione del Tar; Il TAR della Lombardia: Legittima l'intitolazione di Malpensa a Berlusconi. L’aeroporto di Malpensa resterà intitolato a Silvio Berlusconi: il Tar respinge il ricorso di 4 comuniIl Tar Lombardia ha respinto i ricorsi presentati dal Comune di Milano e da alcuni Comuni del varesotto, ossia Cardano al Campo, Somma Lombardo e Samarate, contro l’intitolazione dell’aeroporto di Mal ... lagazzettadelmezzogiorno.it Aeroporto di Milano-Malpensa, il Tar respinge i ricorsi: il motivo della conferma dell’intitolazione a Silvio BerlusconiIl Tar Lombardia conferma la legittimità della scelta: respinti i ricorsi dei Comuni contro l’intitolazione dell'Aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi. notizie.it L’aeroporto di Malpensa resta intitolato a Silvio Berlusconi ...Continua - facebook.com facebook Intitolare l’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi è stata una scelta giusta e coerente con la sua statura politica. Un grande italiano, tra i più importanti imprenditori della nostra storia, un visionario che ha innovato la politica, rivoluzionato la comunicazione x.com