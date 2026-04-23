Malpensa l’aeroporto resta intitolato a Berlusconi Respinti tutti i ricorsi FdI | Gli odiatori possono attaccarsi al tram

L’aeroporto di Malpensa continuerà a portare il nome di Silvio Berlusconi, dopo che tutti i ricorsi presentati sono stati respinti. La decisione è definitiva e non sono più previsti cambiamenti. Il partito di centrodestra ha commentato la vicenda affermando che gli oppositori possono rivolgersi ad altri luoghi. La questione ha coinvolto diversi livelli giudiziari, confermando la decisione di mantenere l’intitolazione.

Milano, 23 aprile 2026 – Aeroporto Silvio Berlusconi. L’intitolazione dell’hub milanese al quattro volte presidente del Consiglio, fondatore delle reti Fininvest e del partito di Forza Italia, scomparso nel 2023, è definitiva. Il Tar ha infatti respinto i ricorsi presentati dal Comune di Milano e da altri enti locali che da subito si erano battuti contro questa scelta. Aeroporto Malpensa–Berlusconi, la vicenda. Nel luglio 2024 su decisione dell'Enac, Ente nazionale per l'aviazione civile e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presieduto da Matteo Salvini, l’aeroporto di Malpensa è stato intitolato a Silvio Berlusconi (1934- 2023), già presidente del Consiglio tra il 1994 e il 2013 per quattro mandati con Forza Italia e Il Popolo delle Libertà.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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