Aeroporti nessuna rivalità | Serve puntare su un sistema unico per riportare passeggeri in regione

L’amministratore di Airiminum, la società che gestisce l’aeroporto di Rimini, ha dichiarato che ci sono circa tre milioni di passeggeri potenzialmente raggiungibili nella regione. Ha inoltre affermato che non ci sono rivalità tra aeroporti, ma piuttosto la necessità di sviluppare un sistema unificato per attrarre più viaggiatori. La sua convinzione è che questa strategia possa portare a risultati concreti nel breve termine.

Tre milioni di passeggeri a portata di mano. Leonardo Corbucci, amministratore di Airiminum società di gestione dello scalo riminese, è convinto che la sfida si può vincere. “Su questo territorio c’è una domanda d 5,5 milioni di passeggeri che solo in parte viene colta dallo scalo di Bologna. Ci ritroviamo con 3 milioni di passeggeri che vanno altrove, in aeroporti fuori regione. Noi vogliamo riportare quella domanda qui, sul territorio. Non andiamo a prendere passeggeri a Bologna, ma quelli che oggi scelgono di andare fuori regione". Tradotto, basta col pensare a una battaglia nei cieli tra il Marconi e il Fellini, o con gli altri scali di Forlì e Parma.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aeroporti, nessuna rivalità: "Serve puntare su un sistema unico per riportare passeggeri in regione" Notizie correlate Aeroporti, Marcello (FdI): "Solo il 3% dei passeggeri atterra a Rimini. Anni di errori, serve un'altra strategia"Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nicola Marcello interviene a seguito dell’approvazione della nuova normativa regionale sul sistema... Aeroporti, al via il dibattito sulla nuova legge: "Fare sistema per una regione più attrattiva"Territorio emiliano-romagnolo sempre più attrattivo e interconnesso grazie alla valorizzazione degli aeroporti regionali e al potenziamento del... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Aeroporti, nessuna rivalità: Serve puntare su un sistema unico per riportare passeggeri in regione. Aeroporti, la situazione: Brindisi senza carburante, quantità limitate in altri 6 scaliUn aeroporto senza carburante, altri sei con quantità limitate. È questa la situazione degli scali italiani che emerge dai Notam, i bollettini aeronautici, emessi nelle ultime ore. In particolare, a ... tg24.sky.it Aeroporti, la Puglia alza la guardia: «Massima vigilanza su Bari e Brindisi, ma nessuna psicosi»Mentre il cielo sopra il Medio Oriente resta solcato da venti di guerra e le cancellazioni dei voli a catena paralizzano i grandi hub di Dubai e Doha, gli aeroporti pugliesi rispondono all'emergenza ... quotidianodipuglia.it