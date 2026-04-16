Aeroporti Marcello FdI | Solo il 3% dei passeggeri atterra a Rimini Anni di errori serve un' altra strategia

Un consigliere regionale di Fratelli d’Italia ha commentato l’approvazione di una nuova normativa sul sistema aeroportuale, evidenziando che solo il 3% dei passeggeri atterra all’aeroporto di Rimini. Ha sottolineato che negli anni ci sono stati errori e ha affermato la necessità di adottare una strategia diversa per migliorare la situazione. La discussione si inserisce nel contesto delle recenti decisioni legislative a livello regionale.

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nicola Marcello interviene a seguito dell’approvazione della nuova normativa regionale sul sistema aeroportuale. “Il confronto in Assemblea legislativa sulla legge relativa al sistema aeroportuale regionale ha riportato al centro un tema strategico.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Viabilità, Marcello (FdI): "Sostenere la realizzazione del casello A14 Rimini centro-Fiera-Valmarecchia"Sostenere la realizzazione del nuovo casello autostradale A14 "Rimini centro - Fiera - Valmarecchia", nel confronto istituzionale con Autostrade per... Aeroporti pugliesi, il dubbio di FDI: “Cresce solo Bari?”Aeroporti pugliesi, FDI: "In crescita ma diffuso solo il dato complessivo, ma quali sono i risultati singoli dei tre scali regionali? Una... Contenuti utili per approfondire Marcello (Fdi): Bene legge regionale aeroporti, ma Rimini fa 3% del traffico regionale, Bologna il 95%Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nicola Marcello interviene a seguito dell’approvazione della nuova normativa regionale sul sistema aeroportuale, sottolineando la necessità di una nuova ... altarimini.it Dodici milioni per gli aeroporti dell'Emilia RomagnaUn piano di investimenti voluto dalla Regione per agevolare i collegamenti ferroviari e fluviali con gli scali locali ... rainews.it