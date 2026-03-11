Aeroporti al via il dibattito sulla nuova legge | Fare sistema per una regione più attrattiva

In Emilia-Romagna è iniziato il dibattito sulla nuova legge dedicata agli aeroporti, con l’obiettivo di migliorare l’interconnessione tra i vari mezzi di trasporto, tra cui strade, ferrovie, aerei e vie fluviali. La regione punta a rendere più attrattivo il territorio attraverso la valorizzazione degli aeroporti locali e il potenziamento delle infrastrutture di trasporto, mantenendo l’impegno per la tutela ambientale.

Territorio emiliano-romagnolo sempre più attrattivo e interconnesso grazie alla valorizzazione degli aeroporti regionali e al potenziamento del trasporto combinato viario, ferroviario, aereo e fluvio-marittimo, nel rispetto dell'ambiente: l'obiettivo è rafforzare il ruolo dell'Emilia-Romagna come.