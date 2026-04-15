Adozione dei libri di testo e legittimità degli atti | quando una delibera è impugnabile

Recentemente si è discusso delle procedure di adozione dei libri di testo nelle scuole e della loro validità legale. Sebbene questa attività sia generalmente considerata parte dell'autonomia educativa, coinvolge anche aspetti amministrativi che possono influenzare la validità di eventuali atti adottati. Una delibera relativa all'adozione dei libri può essere impugnata se non rispetta le norme previste, evidenziando l’importanza di seguire correttamente le procedure stabilite.

La procedura di adozione dei libri di testo, pur essendo tradizionalmente ricondotta all’ambito dell’autonomia didattica, presenta una rilevante dimensione amministrativa che ne condiziona la validità giuridica. Le deliberazioni del collegio dei docenti non sono atti liberi, ma provvedimenti inseriti in un procedimento regolato da norme di legge e da atti amministrativi generali, che ne definiscono. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Adozione libri di testo 2026/27, apertura piattaforma AIE dal 13 aprile. Invio dati entro l’8 giugnoCon la circolare del 31 marzo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito le indicazioni operative per l’adozione dei libri di testo nelle... Diritto allo studio: oltre 1.700 famiglie riceveranno il sostegno economico per l’acquisto dei libri di testoIl contributo è stato assegnato in base all’Isee familiare, con la maggioranza dei beneficiari che hanno usufruito dei contributi più alti Dalle... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Adozione libri di testo 2026/27, apertura piattaforma AIE dal 13 aprile. Invio dati entro l’8 giugno; Adozioni dei libri di testo a.s. 2026/2027: 4 facsimili; Adozione libri di testo: cosa deve fare il dirigente scolastico? – GUIDA SCARICABILE; Adozione libri di testo 2026/2027: piattaforma AIE aperta dal 13 aprile, invio dati entro l’8 giugno anche per chi usa strumenti didattici alternativi. Nuovi libri di testo: rivoluzione in arrivo per il 2026/2027I presidi vigilano sull'adozione dei nuovi testi scolastici, che integrano le Indicazioni nazionali e rispettano il tasso d'inflazione programmata. Cambiamenti significativi per le classi prime, mentr ... italiaoggi.it Libri di testo 2026/27: adozioni entro metà maggio e comunicazione dati entro l’8 giugno. Novità Nuove Indicazioni. CIRCOLARECon una nota del 31 marzo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito alle istituzioni scolastiche indicazioni operative per l’adozione dei libri di testo nell’anno scolastico 2026/2027. orizzontescuola.it ARON....ADOZIONE URGENTE!! UNA SPLENDIDA DOLCE CREATURA CHE NON HA AVUTO NESSUNA RICHIESTA!! Accalappiato il 17 luglio 2025,forse non capisce perché si ritrova fra quattro mura e nei suoi occhi buoni solo una hi grande tristezza. Non - facebook.com facebook