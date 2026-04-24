Il tecnico Ranieri ha lasciato la guida della squadra, e questa decisione è stata celebrata come una vittoria per Gasperini. L’allenatore ora si prepara a confrontarsi con il direttore sportivo, che resta in carica. La situazione si è sviluppata dopo le recenti decisioni di gestione e le valutazioni interne della società. La squadra si prepara a ripartire con nuovi obiettivi e cambiamenti in organico.

L’addio di Ranieri è la grande vittoria di Gasperini. Che ha ottenuto la testa (metaforica) del suo avversario e ora attende quella di Massara il direttore sportivo. Per portare a Roma Cristiano Giuntoli. Il Corriere della Sera la definisce la guerra dei Roses: La Guerra dei Roses dentro Trigoria, dunque, è vinta da Gasperini. Che è entrato in rotta di collisione con Ranieri fin dalla scorsa estate: i due si sono scontrati su ogni tema, dal mercato alla presenza a Trigoria, dallo staff medico ai fisioterapisti fino alla comunicazione, probabilmente anche sulle previsioni meteo ma qui non ci sono certezze. Il crollo della Roma in campionato — nel girone di ritorno gli stessi punti di Lazio e Fiorentina, 22 — ha aggiunto benzina sul fuoco.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Addio #Ranieri, ha vinto #Gasperini: sarà contento il popolo romanista. La guerra dei Roses la chiama il Corsera. Per #Zazzaroni i #Friedkin sono troppo distanti. Ora Gasp attende la testa di Massara per accogliere a Roma #Giuntoli. La Roma ha fatto la scelt - facebook.com facebook

La commozione di #Ranieri e un addio che stavolta sarà definitivo: così non sarà più al servizio della sua Roma x.com