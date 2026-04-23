Ranieri via dalla Roma Gasperini ha vinto | vicina la rescissione anticipata del contratto

Claudio Ranieri ha lasciato il ruolo di allenatore della squadra, con la rescissione del contratto che sembra ormai imminente. La decisione arriva dopo le recenti tensioni nate tra il tecnico e la società, in seguito alle dichiarazioni pubbliche rilasciate dall’allenatore nelle ultime settimane. La squadra si trova ora a dover affrontare un nuovo cambio alla guida tecnica, mentre si attende l’annuncio ufficiale sulla conclusione del rapporto contrattuale.

Dopo le tensioni delle ultime settimane a seguito delle dichiarazioni pubbliche di Claudio Ranieri su Gasperini e le relative divergenti visioni sul progetto tecnico e la squadra, la Roma avrebbe preso la decisione di concludere anzitempo il rapporto col senior advisor; nessuno strappo, ma una rescissione consensuale per il bene del club.🔗 Leggi su Fanpage.it

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