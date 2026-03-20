La Roma ha vissuto un cambio di allenatore che ha portato a una svolta tattica, con Gasperini al timone dopo Ranieri. Nel frattempo, il Bologna ha mostrato un contropiede efficace sotto la guida di Italiano, mentre i problemi difensivi della squadra capitolina sono stati evidenti. La sequenza di eventi mette in luce le differenze tra le strategie adottate e le prestazioni di entrambe le formazioni.

I disastri difensivi della Roma di Gasperini e il meraviglioso contropiede del Bologna di Italiano (Corsera) Roma si sta svegliando, ha capito che il passaggio da Ranieri a Gasperini è stato come a Napoli fu quello da Ancelotti a Gattuso. Un trauma. Proprio come Gattuso, anche Gasp è portatissimo dai giornalisti che lo trattano come se fosse Ferguson. Gasperson. Purtroppo per i tifosi, però, Gasperini non è Ferguson. È pieno di sé, questo sì. Più di Ferguson. Ieri sera, ha voluto fare lui l’Italiano della situazione. La difesa della Roma ha incassa gol che era una bellezza anche se in campionato con 23 reti subite sono il terzo miglior reparto arretrato della Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Passare da Ranieri a Gasperini è stato il remake romanista del passaggio da Ancelotti a Gattuso

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