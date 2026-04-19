A Roma si registrano tensioni tra il tecnico e la dirigenza, con il silenzio dei Friedkin che preoccupa. Il rapporto tra l'allenatore e il senior advisor resta freddo e senza segnali di dialogo. Le polemiche tra il tecnico e Ranieri, coinvolto nella vicenda, continuano a far discutere all’interno del club. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa e le tensioni sembrano ancora presenti.

Il silenzio continua, almeno pubblicamente. E così, a meno di ulteriori scossoni, sarà fino al termine dalla stagione. Dan e Ryan Friedkin seguono da lontano la diatriba tra Gasperini e Ranieri che ieri ha vissuto un’altra puntata tra la reazione dell’Olimpico e le frasi del tecnico a fine partita. Una frattura che non si ricomporrà e che rischia in questo mese di creare i presupposti per l’ennesima rivoluzione estiva. La proprietà texana, infatti, non è sbarcata nella capitale come era avvenuto per altri dualismi storici degli ultimi anni (Mourinho-Pinto o De Rossi-Souloukou) rinviando l’appuntamento a giugno mentre ieri all’Olimpico Ranieri e Gasp si sono di nuovo ignorati.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, Gasp deluso dal silenzio dei Friedkin. Resta il gelo con Ranieri: tutti gli scenari

Notizie correlate

Leggi anche: Tensioni Gasp-Ranieri in casa Roma: Friedkin osserva, ma la resa dei conti è solo rimandata

Roma, l’urlo di Tafazzi: Gasperini contro Ranieri e il silenzio dei FriedkinL’urlo di Tafazzi squarcia il cielo sopra l’Olimpico e si irradia da Trigoria a tutta la Capitale: “Facciamoci del male”.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Ranieri-Gasperini è rottura: la Roma cambia allenatore?; Roma, Ranieri deluso dal mancato supporto dei tifosi: ma non pensa alle dimissioni; Caso Wesley, altro scontro acceso tra Ranieri e Gasp. I Friedkin rivoluzioneranno lo staff medico; Vorrei ma non posso.

Roma, rottura Ranieri-Gasperini: il patto violato, il fattore Malagò e la decisione dei FriedkinRoma, la frattura tra Ranieri e Gasperini è insanabile: gelo a Trigoria, il retroscena del patto violato e il possibile intervento diretto dei Friedkin. sport.virgilio.it

Roma, è Malen show: tripletta e Pisa ko all’Olimpico (3-0). Gasp a -1 dal quarto postoI giallorossi tornano alla vittoria e si riportano a ridosso della zona Champions League. Decidono i tre gol dell'olandese ... msn.com

PREPARATE LA VOCE PERCHÉ NE AVRETE BISOGNO @sandromammucari Via di Mezzocammino 92a Roma 06.52370025 #lalocandaroma #venerdì #cenaspettacoloroma #karaoke - facebook.com facebook

#Roma, c’è reazione ma non basta x.com