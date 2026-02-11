Fitbit lancia ufficialmente la versione internazionale del suo personal health coach. Ora gli utenti di tutto il mondo possono accedere a questa soluzione di intelligenza artificiale, pensata per monitorare la salute attraverso dispositivi indossabili. L’aggiornamento permette a chiunque di seguire programmi personalizzati per tenere sotto controllo il benessere quotidiano, senza limiti geografici.

Questo approfondimento analizza l’ aggiornamento del personal health coach di Fitbit, una soluzione di intelligenza artificiale dedicata al monitoraggio della salute indossabile. Verranno sintetizzate le novità principali, i requisiti per l’accesso e le funzionalità offerte, con un focus sulla simbiosi tra Premium e le nuove opportunità disponibili per gli utenti. espansione del personal health coach di fitbit. Il coach personale per la salute di Fitbit, sviluppato per fornire insight mirati dai dati sanitari, sta ampliando la propria base di utenti. L’esperienza, inizialmente limitata agli utenti Android con Fitbit Premium negli Stati Uniti, è ora estesa in modalità public preview a un numero maggiore di mercati e anche agli utenti iOS. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Fitbit coach salute personale ora disponibile a livello internazionale

Approfondimenti su Fitbit Coach

Google amplia la sua offerta per il coach personale della salute di Fitbit, rendendolo disponibile su più dispositivi e piattaforme.

Ultime notizie su Fitbit Coach

