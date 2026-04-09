Cucina hi-tech | arriva il lavello che abbatte il rumore del 90%

Una nuova linea di lavelli, denominata Box DrainMax, è stata presentata da un’azienda specializzata in soluzioni per la casa. Questi modelli sono stati realizzati con l’obiettivo di ridurre significativamente il rumore durante l’uso, con una diminuzione stimata del 90 per cento rispetto ai modelli tradizionali. La produzione si concentra anche sulla facilità di pulizia e sulla funzionalità complessiva, trasformando il lavello in un elemento più silenzioso e pratico per l’ambiente domestico.

Franke Home Solutions introduce la linea di vasche Box DrainMax, progettate per trasformare il lavello in un centro operativo avanzato che punta su silenziosità, igiene e fluidità d’uso. La nuova gamma Mythos risponde alle necessità tecniche della cucina moderna, integrando soluzioni che migliorano il benessere quotidiano attraverso l’innovazione funzionale. L’ingegneria del flusso e la gestione dei rifiuti. Il cuore tecnologico delle vasche Box DrainMax risiede nella capacità di ottimizzare i processi operativi durante la preparazione dei pasti. Un elemento centrale è il kit di scarico con diametro di 7 pollici, studiato per favorire un deflusso dell’acqua rapido e costante, evitando rallentamenti anche durante le fasi di lavoro più intense. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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