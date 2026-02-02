Vitorchiano dice addio al caos arriva la mappa del rumore

Vitorchiano si prepara a dire basta al caos acustico. Il Comune ha deciso di mettere in campo una “mappa del rumore” per proteggere il riposo dei cittadini e mettere ordine nelle nuove aperture di attività. È stato affidato l’incarico per definire le regole sonore del territorio, con l’obiettivo di limitare i disturbi e chiarire le norme per chi vuole aprire un’impresa. La città si muove per una convivenza più semplice e meno rumorosa.

Il Comune affida l'incarico per la classificazione acustica del territorio. Un investimento da 9mila euro per regolare il rumore e migliorare la vivibilità del borgo Più tutela per il riposo dei cittadini e regole chiare per chi vuole aprire un'impresa. Il Comune di Vitorchiano accelera sulla pianificazione del territorio e affida l'incarico per la redazione del piano di classificazione acustica. Un investimento di circa 9mila euro che doterà l'ente di uno strumento fondamentale, finora mancante, per mappare il rumore e gestire lo sviluppo urbano dei prossimi anni.?Ma di cosa si tratta esattamente? La zonizzazione acustica è, in parole semplici, una divisione del territorio comunale in zone omogenee, a ciascuna delle quali viene assegnato un limite massimo di rumore consentito.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Approfondimenti su Vitorchiano Mappa del Rumore “Me ne vado”. Caos nella Lega, il politico dice addio e fonda un nuovo partito In un momento di turbolenza nella politica italiana, il generale Roberto Vannacci annuncia il suo addio alla Lega di Matteo Salvini e avvia la creazione di un nuovo partito. Il rumore del vulcano, che emozione. “È la voce del pianeta e arriva da un posto dove non andremo mai” Il suono del vulcano rappresenta la voce del nostro pianeta, proveniente da luoghi remoti e inesplorati. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Vitorchiano, VT, Italy foto di Gabriella Clare Marino - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.