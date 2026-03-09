Chiude la storica tavola calda Monte Bianco dopo 68 anni | Addio al mitico calzone della Pila

La tavola calda Monte Bianco di via Monte Bianco a Viterbo ha chiuso i battenti dopo 68 anni di attività, lasciando un vuoto nel quartiere e nella città. L’ultima giornata ha visto clienti affezionati che si sono riuniti per salutare il locale, noto per il suo famoso calzone della Pila. La chiusura rappresenta la fine di una lunga storia legata alla tradizione gastronomica locale.

Annuncia la fine dell'attività. Tra i tanti commenti di nostalgia dei cittadini, quello di Roberto Troncarelli, presidente del Consiglio nazionale dei geologi La storica tavola calda di via Monte Bianco a Viterbo ha abbassato definitivamente la serranda, segnando la fine di un'epoca per il quartiere e per l'intera città. La notizia della chiusura della rosticceria e friggitoria, aperta dal 1958 e gestita da Roberto Rotili e dalla moglie, è emersa a seguito di un post carico di amarezza pubblicato su Facebook da Roberto Troncarelli, presidente del Consiglio nazionale dei geologi. Si interrompe così una tradizione familiare che affonda le sue radici nel 1958 e che ha rappresentato un pezzo di storia viterbese per diverse generazioni. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Addio all'ombrellificio Testa: la storica bottega salernitana chiude dopo 50 anni Chiude dopo 23 anni la storica osteria, moglie e marito: "Questo lavoro richiede fatica 24 ore al giorno"Un’immersione tra i piatti della migliore tradizione romagnola durata ventitré anni e condotta sempre con grande passione tra cura quotidiana, sfide... Una selezione di notizie su Monte Bianco. Argomenti discussi: L'ultimo calzone del Monte Bianco: Viterbo saluta un pezzo della sua storia (e della sua giovinezza); Valle d’Aosta | un weekend alternativo sulla neve all’insegna di storia natura e buona tavola.