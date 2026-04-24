Addio al signor Ferrero | il pilastro della Fulminea lascia Grugliasco

È venuto a mancare ieri a Grugliasco un ex dirigente della Fulminea, Achille Ferrero, all’età di 92 anni. La sua scomparsa rappresenta la fine di un lungo percorso legato alla storia del quartiere Aeronautica, dove ha lavorato come magazziniere. Ferrero era considerato una figura importante all’interno della comunità locale e aveva contribuito a mantenere vivi i ricordi della vecchia fabbrica.

? Cosa sapere Achille Ferrero, ex dirigente della Fulminea, è deceduto ieri a 92 anni a Grugliasco.. La scomparsa del magazziniere segna la fine di un'epoca per il quartiere Aeronautica.. Il lutto colpisce la zona Aeronautica di Grugliasco dopo il decesso di Achille Ferrero, avvenuto nella mattinata di ieri all’età di 92 anni. L’ex dirigente e magazziniere della Fulminea era una figura centrale per il club locale, un uomo che tra il lavoro in fabbrica e la passione sportiva ha segnato la memoria del quartiere. Residente in via Parmentola, l’uomo era conosciuto da tutti come il signor Ferrero. La sua presenza al campo della Fulminea era costante: non solo un dirigente o un magazziniere, ma un vero pilastro della squadra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio al signor Ferrero: il pilastro della Fulminea lascia Grugliasco Notizie correlate Addio a Maria Franca Ferrero, vedova di Michele Ferrero, l’inventore della NutellaNel 2024 era stata insignita del titolo di cavaliere di gran croce al merito della Repubblica italiana, e lo scorso 19 dicembre l’assemblea... Ferrero: addio a Maria Franca, mente strategica dell’impero dolciario e pilastro del Made in Italy. 87 anni.Addio a Maria Franca Ferrero, la donna dietro l’impero dolciario: un patrimonio di 2,2 miliardi di euro Maria Franca Ferrero, figura chiave del...