Addio a Maria Franca Ferrero vedova di Michele Ferrero l’inventore della Nutella

È morta a 87 anni Maria Franca Ferrero, vedova di Michele Ferrero, l’uomo che ha inventato la Nutella. Si è spenta nella sua casa di Alba, dove aveva vissuto per molti anni. Iniziò a lavorare come traduttrice e interprete nello stabilimento della Ferrero, e lì incontrò il futuro marito, con cui nacque subito un colpo di fulmine. La sua vita è sempre stata strettamente legata alla famiglia e all’azienda che ha fatto la fortuna di molte generazioni.

Nel 2024 era stata insignita del titolo di cavaliere di gran croce al merito della Repubblica italiana, e lo scorso 19 dicembre l’assemblea straordinaria della Ferrero International l’aveva nominata all’unanimità presidente onorario a vita: Maria Franca Fissolo Ferrero è stata una presenza discreta ma centrale nella storia dell’azienda di Alba, cresciuta fino a diventare una multinazionale con 36 stabilimenti produttivi e una presenza in oltre 170 Paesi. Dopo il ginnasio e il liceo, aveva frequentato la Scuola per Interpreti a Milano e nel 1961 era stata assunta come traduttrice e interprete nello stabilimento albese che stava già compiendo il salto verso la dimensione internazionale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Addio a Maria Franca Ferrero, vedova di Michele Ferrero, l’inventore della Nutella Approfondimenti su Ferrero Nutella È morta Maria Franca Ferrero, vedova del creatore della Nutella: aveva 87 anni È scomparsa Maria Franca Ferrero, vedova di Michele Ferrero e madre di Giovanni. È morta Maria Franca Ferrero, il cuore discreto dell’impero della Nutella, aveva 87 anni Stamattina è morta Maria Franca Fissolo Ferrero, una delle figure più importanti dell’azienda di famiglia. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Ferrero Nutella Argomenti discussi: Addio a Maria Franca Ferrero; È morta la signora Maria Franca Ferrero; Addio a Maria Franca Fissolo Ferrero; Lutto ad Alba: è morta Maria Franca Ferrero. Addio a Maria Franca Fissolo, da sempre a fianco di Michele Ferrero. Aveva 87 anniLascia il figlio Giovanni, due nuore e cinque nipoti. Visse a lungo fuori Italia, da qualche anno aveva voluto rientrare ad Alba ... rainews.it Addio a Maria Franca Ferrero, vedova di Michele Ferrero: morta ad Alba a 87 anni la madre di Giovanni FerreroSi è spenta nella sua casa di Alba Maria Franca Ferrero, vedova del fondatore della Nutella e figura storica della famiglia che ha dato vita a uno dei ... ilsipontino.net Ultim’ora È morta Maria Franca Ferrero - facebook.com facebook Addio a Maria Franca Fissolo, la vedova di Michele Ferrero: aveva 87 anni x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.