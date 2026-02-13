Ferrero | addio a Maria Franca mente strategica dell’impero dolciario e pilastro del Made in Italy 87 anni
Maria Franca Ferrero, 87 anni, è scomparsa ieri pomeriggio nella sua villa di Alba, dove aveva trascorso gli ultimi anni, lasciando un vuoto profondo nel mondo dell’industria dolciaria italiana. La sua morte è stata causata da complicazioni legate a un lieve malore che aveva già affrontato nelle settimane scorse, ma questa volta non ce l’ha fatta. Con la sua intuizione e determinazione, ha guidato l’azienda di famiglia verso il successo internazionale e ha contribuito a consolidare il nome Ferrero come simbolo del Made in Italy nel settore alimentare. La sua figura, considerata la mente strategica dietro ai grandi successi del gruppo, lascia
Addio a Maria Franca Ferrero, la donna dietro l’impero dolciario: un patrimonio di 2,2 miliardi di euro. Maria Franca Ferrero, figura chiave del successo globale del gruppo Ferrero e tra le donne più ricche d’Italia, è scomparsa il 12 febbraio 2026 all’età di 87 anni. La sua morte segna la fine di un’era per l’azienda di Alba, un’eccellenza del Made in Italy, e apre interrogativi sul futuro della Fondazione Ferrero. Il suo patrimonio, stimato in circa 2,2 miliardi di euro, era stato progressivamente trasferito nelle mani del figlio Giovanni. Dalle Lingue al Cuore dell’Impresa: gli Inizi di una Partnership.🔗 Leggi su Ameve.eu
È morta Maria Franca Ferrero, il cuore discreto dell’impero della Nutella, aveva 87 anni
Stamattina è morta Maria Franca Fissolo Ferrero, una delle figure più importanti dell’azienda di famiglia.
Addio a Maria Franca Ferrero, morta a 87 anni la donna che costruì l'impero della Nutella accanto a Michele, iniziò come traduttrice nel 1961
È morta Maria Franca Ferrero, a 87 anni, ad Alba.
