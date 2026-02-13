Ferrero | addio a Maria Franca mente strategica dell’impero dolciario e pilastro del Made in Italy 87 anni

Maria Franca Ferrero, 87 anni, è scomparsa ieri pomeriggio nella sua villa di Alba, dove aveva trascorso gli ultimi anni, lasciando un vuoto profondo nel mondo dell’industria dolciaria italiana. La sua morte è stata causata da complicazioni legate a un lieve malore che aveva già affrontato nelle settimane scorse, ma questa volta non ce l’ha fatta. Con la sua intuizione e determinazione, ha guidato l’azienda di famiglia verso il successo internazionale e ha contribuito a consolidare il nome Ferrero come simbolo del Made in Italy nel settore alimentare. La sua figura, considerata la mente strategica dietro ai grandi successi del gruppo, lascia