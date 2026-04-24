Una promozione ha portato il prezzo di Microsoft Office 2024 Home and Business a circa 90 dollari. La licenza è disponibile tramite un rivenditore online fino al 17 maggio, offrendo un’opportunità per acquistare il software senza abbonamento. La proposta riguarda la versione completa del pacchetto, senza costi ricorrenti, e si rivolge a chi preferisce un acquisto una tantum.

? Cosa sapere StackSocial offre licenza Microsoft Office 2024 Home and Business a 89,97 dollari fino al 17 maggio.. L'offerta permette di evitare abbonamenti ricorrenti tramite un pagamento unico per Windows e Mac.. Fino al 17 maggio è possibile ottenere una licenza a vita per Microsoft Office 2024 Home and Business per soli 89,97 dollari, un’opportunità che permette di interrompere il ciclo dei pagamenti mensili per le applicazioni di produttività. La promozione, attualmente disponibile tramite StackSocial, riduce drasticamente il costo rispetto al prezzo regolare di 249,99 dollari, offrendo un pacchetto completo compatibile sia con sistemi Windows che con dispositivi Mac.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio abbonamenti: Microsoft Office 2024 a soli 90 dollari

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